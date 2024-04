O Inter deverá ter um adversário recheado de reservas na terça-feira, 19h, na estreia da Copa Sul-Americana. O Belgrano não esconde que sair da má situação no Campeonato Argentino é o foco do momento e que, para isso, poderá preservar alguns titulares no confronto com a equipe de Eduardo Coudet. Ainda assim, é bom que os colorados abram o olho. O adversário, mesmo desfalcado, costuma causar problemas.