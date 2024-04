Contra o Palmeiras, o Inter inicia uma maratona de jogos fora de casa. Dependendo do sorteio da Copa do Brasil, o jogo desta quarta-feira pode ser o primeiro de uma série de sete partidas entre as quais apenas uma será no Beira-Rio. As três próximas certamente serão de visitante, o que envolverá um planejamento específico de Eduardo Coudet. O time gaúcho enfrenta o campeão brasileiro a partir das 21h na Arena Barueri.