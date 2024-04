A vitória do Inter sobre o Delfín, na Sul-Americana, foi, para Eduardo Coudet, mais um ponto crítico dentro do que considera a "dificuldade extra" do calendário brasileiro. Foram essas palavras que o técnico colorado utilizou para se referir à sequência de jogos que o Colorado tem pela frente. No domingo (28), às 20h, o adversário é o Atlético-GO, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão.