Lionel Messi é o jogador mais bem pago das Américas. O argentino do Inter Miami recebe 20,4 milhões de dólares (cerca de R$ 103,3 milhões) por ano. Dos dez maiores pagamentos, seis são de jogadores da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, que tem atraído cada vez mais jogadores de alto nível nos últimos anos. Rafael Borré, do Inter, aparece na 10ª posição, com vencimentos de 4,6 milhões de dólares (o equivalente a R$ 21,2 milhões) anualmente.