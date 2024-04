É difícil explicar um empate, em casa, contra um adversário que fazia sua primeira partida internacional, está eliminado precocemente do campeonato local, o Boliviano. Por isso, é compreensível que Eduardo Coudet tenha sofrido para tentar encontrar alguma justificativa para o 0 a 0 com o Real Tomayapo, diante de 24 mil pessoas no Beira-Rio pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.