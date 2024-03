Adversário do Inter na segunda fase da Copa do Brasil, o Nova Iguaçu vive uma semana de decisões. A Laranja da Baixada enfrenta o Colorado nesta quarta-feira (13), mas divide atenções com o confronto de semifinal do Campeonato Carioca. No último domingo (10), jogando no Maracanã, o time fundado em 1990 ficou no empate por 1 a 1 com o Vasco.