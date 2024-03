Inter e São Luiz duelam no próximo sábado (9), às 16h30min, por uma vaga nas semifinais do Gauchão. E se for contar pelo retrospecto do Colorado no Beira-Rio contra o time de Ijuí, a equipe de Eduardo Coudet tem ampla vantagem para o confronto do final de semana. Até agora, desde 1991, na casa do Inter, são 13 jogos, com oito vitórias coloradas, quatro empates e uma vitória do São Luiz — 71,7% de aproveitamento.