Contra o Nova Iguaçu, o técnico Eduardo Coudet vai repetir a base do time que venceu o São Luiz nas quartas de final do Gauchão. Mesmo com Borré relacionado pela primeira vez, a tendência é de que o colombiano fique no banco de reservas. Também novidade entre os relacionados, o volante Fernando disputa uma vaga com Bruno Henrique no meio-campo. Igor Gomes, com desconforto muscular, é desfalque garantido na zaga.