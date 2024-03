O Inter está reforçando o elenco do sub-20, que se prepara para a disputa do Brasileirão da categoria a partir do mês de abril. O Colorado anunciou a contratação do lateral-direito Juan Lopes e do volante João Vitor, ambos com 18 anos, do meia Guilherme Said, 17 anos, do atacante Pedro Henrique, 19 anos, e do centroavante Lucca Drummond, 20 anos.