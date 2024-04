O goleiro do Nova Iguaçu Fabrício, 38 anos, deve se apresentar ao Inter após o final do campeonato Carioca, segundo confirmou a diretoria do clube a GZH. Conforme antecipado pelo colunista de GZH Vaguinha, a intenção da direção colorada é compor as opções para a posição com um jogador mais experiente.