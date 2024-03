Após receber folga no domingo (3), o elenco do Inter se reapresentou no CT Parque Gigante na manhã desta segunda-feira (4). Com a tendência de agendamento do jogo contra o São Luiz, pelas quartas de final do Gauchão, para o próximo sábado (9), o Colorado abriu uma semana cheia para treinos com as reintegrações de Enner Valencia e Sergio Rochet às atividades com bola no campo.