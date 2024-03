O técnico Eduardo Coudet tem dois reforços para a partida do Inter contra o São Luiz, às 16h30min deste sábado (9), no Beira-Rio. Liberados pelo departamento, Valencia e Alario foram relacionados pela comissão técnica para o jogo das quartas de final do Gauchão. Por outro lado, Gabriel Mercado, com dores no joelho esquerdo, e Wesley, com desconforto musculara, são desfalques.