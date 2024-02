Eduardo Coudet e Luiz Adriano, do Inter, serão julgados pelo TJD-RS na manhã da próxima sexta-feira (1º) pelas expulsões na partida contra o São José, no dia 11 de fevereiro, pela 7ª rodada. Caso sejam punidos, a pena já vale para a partida de sábado (2), quando o Inter visita o Juventude, no Jaconi, pela última rodada da primeira fase do Gauchão. Ambos já cumpriram um jogo de suspensão automática contra o Brasil de Pelotas.