As incidências ocorridas na vitória do Inter sobre o São José, neste domingo (11), deverão ser levadas ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS). Além de justificar os cartões vermelhos apresentados aos treinadores Eduardo Coudet e China Balbino, o árbitro da partida, Roger Goulart, citou em súmula o arremesso de pedaço de madeira, garrafas de água e cadeira vindas do setor onde se localizava a torcida do clube mandante no Estádio Passo D'Areia.