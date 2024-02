No jogo de intensidade proposto por Eduardo Coudet, um dos atletas que tem ganhado destaque no início da temporada é Bruno Henrique. O meio-campo fez gol na última partida, contra o Santa Cruz, e já atuou de diferentes formas no setor. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (9), ele falou sobre a adaptação ao time e projetou o ano do Inter.