Em vez da gritaria de Eduardo Coudet, a elegância de Lucho González. Os colorados que forem ao Beira-Rio nesta quarta-feira verão outro perfil de comandante no time que enfrenta o Brasil de Pelotas a partir das 21h30min, pela oitava rodada do Gauchão. Com a suspensão do treinador, a equipe será orientada pelo auxiliar. Que é dono de uma marca impressionante.