O Inter chegará ao Gre-Nal de domingo líder e com uma sequência de cinco vitórias no Gauchão. Após bater o Novo Hamburgo, a semana colorada começa com dúvidas em, pelo menos, três questões. A primeira se Sergio Rochet se recuperará a tempo de iniciar o clássico. O goleiro uruguaio, que ainda não atuou nesta temporada por apresentar dores na região torácica, será reavaliado nos próximos dias.