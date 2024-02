Aos 34 anos, o ex-Grêmio Júnior Viçosa é um dos destaques do ASA, adversário do Inter nesta quarta (28), na primeira rodada da Copa do Brasil. O atacante aposta no bom histórico contra o Colorado, pois, quando atuou pelo Tricolor, em 2011, marcou três gols em Gre-Nais, dois na decisão do Gauchão. Contudo, o jogador está voltando de lesão muscular e deve a partida no banco de reservas.