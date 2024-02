O ano do Inter começa com uma estatística importante: até agora, entre todos os times que disputarão a Série A do Campeonato Brasileira em 2024, o Colorado ostenta a segunda melhor defesa. Foram apenas dois gols sofridos em sete partidas, número que só não é melhor do que o do Flamengo, que levou apenas um gol nos primeiros sete jogos da temporada.