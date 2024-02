A maior surpresa deste início de 2024 no Inter é Gustavo Prado. Meia nascido em 2005 no Rio de Janeiro, o jogador chegou a Porto Alegre na fase final da base, já para o sub-20, no ano passado. Fez 24 partidas na categoria antes de ser chamado por Eduardo Coudet para a equipe principal. E está ganhando oportunidades.