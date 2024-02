O Inter chegou a Maceió com uma delegação de apenas 19 jogadores, bem mais enxuta que o habitual. Em negociações com outros clubes, o volante Gabriel, o meia Carlos de Pena e o atacante Luiz Adriano ficaram fora da viagem a Alagoas por uma decisão do departamento de futebol. A tendência é de que os três atletas deixem o Beira-Rio nos próximos dias.