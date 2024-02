O ASA-AL, adversário do Inter na primeira fase da Copa do Brasil, anunciou neste domingo (4) a saída do seu treinador Leandro Sena. Horas após o empate com o time sub-20 do CRB, pela Copa Alagoas, o clube de Arapiraca comunicou o encerramento do vínculo com o técnico. Segundo a diretoria, a rescisão foi em comum acordo.