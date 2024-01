O Inter segue no mercado de transferências na busca por reforços para 2024. O setor ofensivo recebe atenções do Departamento de Futebol com o anúncio de Lucas Alario, avanço por Rafael Borré e tentativa por Fernando. O jovem, revelado pelo Palmeiras, está envolvido em uma negociação que se arrasta há quase dois meses. O Salzburg complica a liberação do atleta por empréstimo.