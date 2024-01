Uma das caras novas na reapresentação do Inter, segunda-feira (8), no CT Parque Gigante, foi o jovem Tiago Guth, de apenas 19 anos. Zagueiro canhoto, de 1m83cm, ele pertence ao clube e, em 2023, esteve cedido por empréstimo ao Independiente Del Valle, do Equador, para adquirir experiência internacional. Agora, ele será observado pela comissão técnica e poderá receber chances no Gauchão.