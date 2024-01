O torcedor do Inter tem uma partida para acompanhar neste domingo (7), desde as 11h. O Werder Bremen faz um amistoso contra o Eintracht Braunschweig, da segunda divisão alemã, e o centroavante Rafael Santos Borré está relacionado para o confronto. Pelas negociações avançadas com o Colorado e um quadro de gripe recente, havia possibilidade de o colombiano não ser utilizado.