Por mais que recém seja pela quarta rodada do Gauchão, o duelo com o Guarany-Ba, em Bagé, pode significar uma marca relevante. Se terminar o jogo desta quarta-feira sem levar gols, o Inter de 2024 deixará para trás a equipe de 1988 e terá, isoladamente, a segunda maior marca do clube em um começo de Estadual. O recorde é de 1987, com nove.