O lateral-direito Hugo Mallo, do Inter, terá de ir à Espanha para responder a um processo por abuso sexual. A audiência será em 11 de julho, em Barcelona. O caso pelo qual o jogador é acusado ocorreu em 24 de abril de 2019, quando, jogando pelo Celta de Vigo, ele teria apalpado os seios da mulher que se vestia como mascote do Espanyol (seu nome não foi revelado), no Estádio Cornellà-El Prat. A notícia foi divulgada pelo Diario AS, da Espanha.