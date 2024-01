Depois de vencer na estreia da Copinha por 6 a 0, o Inter enfrenta o Velo Clube, neste sábado (6), às 21h45min. Válido pela segunda rodada da competição, o jogo ocorre no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. A equipe gaúcha ocupa a primeira posição do Grupo 12, com três pontos e seis gols de saldo.