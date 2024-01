A estreia da Copa São Paulo para o Inter foi tranquila e com goleada de 6 a 0 sobre o Santa Cruz, do Sergipe. O que chamou a atenção após a partida foi a entrevista do meia Enzo, filho de Fernandão — um dos maiores ídolos da história do clube —, que marcou o último gol do Colorado e falou sobre a homenagem ao pai.