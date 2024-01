No planejamento de Eduardo Coudet para a temporada, o Inter deve ter um time modificado com relação ao que estreou no Gauchão. Para esta noite, 19h, diante do São Luiz, em Ijuí, alguns atletas poderão receber chance do técnico. E será uma oportunidade de ouro. Para pelo menos quatro jogadores, o Estadual é a hora de mostrar serviço e garantir lugar no grupo para 2024.