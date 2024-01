Novo reforço do Inter, o atacante Lucas Alario, 31 anos, chegou a Porto Alegre na tarde desta quinta (11) com festa de centenas de colorados. Ao desembarcar no Aeroporto Salgado Filho por volta de 17h, o argentino fez questão de circular em meio aos torcedores e atender pedidos para fotos. O atleta será apresentado nos próximos dias no CT do Parque Gigante.