GZH publicou na tarde desta sexta (8) sabatinas com os dois candidatos à presidência do Inter. Alessandro Barcellos, da chapa "Em Frente! Pelo Inter, pela torcida!", e Roberto Mello da chapa "Gigante de Novo", deram entrevistas veiculadas no YouTube de GZH. Nelas, eles responderam a diversas perguntas dos jornalistas Rodrigo Oliveira, Vini Moura e Jeremias Wernek e também de torcedores sobre o futuro do clube.