Os quatro últimos jogos de 2023 deram ao Inter uma perspectiva parecida com a que viveu no final de 2022. Há um time no Beira-Rio, há uma ideia e, quando está completo, há execução. Pós-eliminação na Libertadores, a equipe mostrou seu potencial e, mesmo terminando o Brasileirão em nono, e portanto fora da próxima Libertadores, alimentou a esperança da torcida.