Fugir definitivamente do rebaixamento e confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem são os objetivos do Inter para a reta final desta temporada. Para aprimorar aspectos que possam ajudar o clube a atingir estes objetivos, o Colorado terá duas semanas sem jogos durante a data Fifa. A principal tarefa de Coudet será conduzir o foco dos jogadores.