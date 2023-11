Contra o Palmeiras, Eduardo Coudet completou um turno à frente do Inter no Brasileirão. Os números crus não são animadores: em 19 rodadas, o time teve 37% de aproveitamento. O índice é o mesmo do primeiro rebaixado. No contexto, a situação é um pouco menos pior, mas ainda assim preocupante. Apesar de ter tido a Libertadores ao alcance, o desempenho na competição nacional foi inferior ao esperado.