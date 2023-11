O público de Inter e Fluminense foi de 50.002 no último encontro entre os dois pela semifinal da Libertadores. Naquela oportunidade, dia 4 de outubro, o torcedor colorado estava empolgado com a possibilidade de ver o time chegar à final de mais uma competição internacional. No entanto, o desfecho daquela noite ainda perturba os torcedores, jogadores e dirigentes colorados. Pouco mais de um mês depois, os dois voltam a se enfrentar em condições totalmente diferentes e a ocupação do estádio deve ser de metade daquele número.