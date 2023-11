Para, enfim, acabar de vez com qualquer risco de rebaixamento, o Inter recebe o Bragantino, às 18h30min deste domingo, no Beira-Rio. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Uma vitória garante a permanência na Série A e também encaminha vaga na Copa Sul-Americana 2024, faltando três jogos para o fim da competição.