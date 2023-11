No ano passado, o colorado saía para ir ao Beira-Rio e carregava consigo a confiança de que ao voltar traria junto um bom resultado. Em 2023, quando se encaminha para a Avenida Padre Cacique, leva junto a incerteza se estará feliz no retorno. O desempenho cem casa despencou de uma temporada para outra. Do melhor índice para um retrospecto de segunda página da tabela de classificação. A dois jogos como mandante do fim do ano, o Inter conquistou somente 51% dos pontos que disputou diante de sua torcida no Brasileirão.