O técnico Eduardo Coudet deve ter um desfalque importante para o jogo contra o Cuiabá. O zagueiro Vitão, com desconforto na coxa esquerda, ficou na academia no último treino antes da viagem para o Mato Grosso. Por outro lado, Valencia participou normalmente da atividade com bola e a tendência é de que esteja em campo nesta quarta (29).