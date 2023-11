O Bahia conseguiu um resultado surpreendente na noite de sexta-feira (24). A goleada imposta ao Corinthians, 5 a 1 em plena Arena Itaquera, na abertura da 35ª rodada do Brasileirão, fez a equipe de Rogério Ceni deixar a zona de rebaixamento e de quebra pressionar o Inter, que enfrentará o Bragantino, domingo (26), no Beira-Rio. O Colorado é o 13° com 43 pontos, mas o primeiro integrante da zona de rebaixamento pode ultrapassá-lo ainda nesta rodada. Importante destacar que, mesmo em caso de derrota, o time de Eduardo Coudet não entraria na zona de rebaixamento.