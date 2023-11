O técnico Eduardo Coudet tem apenas três desfalques para o jogo desta quarta-feira (8) às 19h, no Beira-Rio, contra o Fluminense. O treinador argentino não contará com os lesionados Renê e Hugo Mallo. Além do suspenso por doping Rodrigo Moledo. O volante Campanharo, os atacantes Jean Dias e Gabriel Barros e o zagueiro João Dalla Corte estão fora da lista de relacionados por opção da comissão técnica.