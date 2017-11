A notícia que veio do treinamento de ontem no Beira-Rio dá conta de que Pottker sentiu um desconforto muscular e, provavelmente, não estará à disposição de Guto Ferreira para o jogo da próxima sexta-feira, contra o CRB. Por outro lado, tudo indica que Leandro Damião retorna ao time, o que, convenhamos é um tremendo alívio para o pragmatismo do treinador.