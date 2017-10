Reserva em Chapecó, Seijas sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficará entregue ao departamento médico colorado. Não há a necessidade de cirurgia. O meia já está em Porto Alegre. Ainda que se recupere antes do final do Brasileirão, ele dificilmente voltará à Chapecoense. Seijas estava emprestado ao clube catarinense até 31 de dezembro.