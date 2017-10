Beto Campos é um especialista em enfrentar o Inter. No Gauchão, ganhou a partida da primeira fase, no Beira-Rio, e empatou os dois jogos da decisão, conquistando o inédito título estadual. Neste sábado, 16h30min, jogará contra os colorados pela primeira vez na Série B, já que chegou ao Náutico depois do confronto com a equipe de Guto Ferreira no primeiro turno e saiu antes do duelo do segundo. Agora pelo Criciúma, está em uma zona intermediária da tabela. Apesar de viver uma situação sem riscos ou grandes aspirações, prevê um bom confronto no Heriberto Hülse, válido pela 31ª rodada.