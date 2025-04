Adversário do Grêmio nesta terça (7), o Atlético Grau não tem nenhuma ligação com Rodrigo Gral , promessa gremista no final dos anos 1990. O ex-atleta sequer jogou contra a equipe peruana.

No entanto, a semelhança nos nomes pode fazer o torcedor gremista se perguntar: "Que fim levou Rodrigo Gral?" . Por isso, Zero Hora responde.

Por onde anda Rodrigo Gral?

Nascido em fevereiro de 1977, em Chapecó, Santa Catarina, Rodrigo Gral tornou-se uma das promessas do elenco gremista multicampeão no fim do século passado. Formado na base do Tricolor, o atacante estreou no profissional em 1995.