Mano aposta em melhora do Grêmio após empate contra o Atlético Grau: "Vamos nos superar"

Mano projetou melhora com mais tempo para treinos e ajustes.

Menos de 500 torcedores viram do Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, o jogo entre Grêmio e Atlético Grau. E a reação de cada torcida deixa muito claro o que foi o empate em 0 a 0 , válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana .

De um lado do estádio, a torcida local comemorava o resultado, com cartazes e gritos de incentivo para a equipe da casa.

Vaias, cobranças e xingamentos após uma noite de pouca inspiração e o 0 a 0 entre o 15º colocado do Campeonato Peruano contra o Tricolor.

Má atuação

Silêncio dos jogadores

A maioria dos jogadores não concederam entrevistas na zona mista do estádio peruano. Apesar dos pedidos, muitos passaram em silêncio .

Igor Serrote foi um dos poucos que parou para conversar com os jornalistas.

— A gente confia muito no trabalho do Mano Menezes. Estamos evoluindo . Não conseguimos hoje, mas temos outra oportunidade contra o Bragantino neste sábado — disse o jovem lateral.

Apesar do consenso das dificuldades apresentadas pelo Grêmio, a solução para os problemas vai demorar para aparecer.

Tempo para ajustes

O técnico comentou que haverá tempo para realizar os ajustes durante a parada do calendário para a disputa do Mundial de Clubes.

— Acho que poderemos treinar de verdade na parada. Primeiro, teremos a parada da data Fifa. É aí que se reside o momento que temos que transformar a produção da equipe como um todo. Teremos mudanças significativas na parada . Não só de jeito de jogar, de trabalho, mas também no elenco. Com a janela de transferências , esperamos que o Grêmio esteja bem diferente — avaliou.

Objetivo parcialmente alcançado

Apesar do desempenho ruim, o treinador entende que parte do objetivo foi alcançado. A classificação na Sul-Americana será decidida na terça-feira (13), no confronto direto contra o Godoy Cruz.