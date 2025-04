No Campeonato Peruano, o Atlético Grau empatou com o Cienciano em 1 a 1 na última rodada. Pela Sul-Americana, perdeu em casa para o Godoy Cruz por 2 a 0 na estreia.

Escalações para Grêmio x Atlético Grau

Arbitragem para Grêmio x Atlético Grau

Onde assistir a Grêmio x Atlético Grau

Como chegam Grêmio x Atlético Grau

Grêmio

Retorna à Arena em busca de recuperação após ser derrotado para o Ceará pelo Brasileirão. Afastado pelo protocolo de concussão, Amuzu será desfalque para Gustavo Quinteros . Por outro lado, Cristian Olivera e Braithwaite, preservados da partida em Fortaleza, estão à disposição. Além disso, o treinador pode promover outras mudanças, como as entradas de Rodrigo Ely, João Pedro, Dodi e Cristaldo.

Atlético Grau

Não vence há três jogos, entre eles a estreia na Sul-Americana, na semana passada, contra o Godoy Cruz. Na última partida, o empate em 1 a 1 com o Cienciano, o técnico Ángel Comizzo rodou o time titular pensando no duelo com o Grêmio.