Mano Menezes projeta Grêmio "bem diferente" após parada para data Fifa e Mundial de Clubes 

Após mais um empate, contra o Atlético Grau , no Peru, pela Sul-Americana, na quarta-feira (7), Mano Menezes projetou as paradas entre junho e julho como um período em que o Grêmio conseguirá "treinar de verdade" e voltar "bem diferente" .

— Primeiro vamos ter uma parada de data Fifa (entre 2 e 10 de junho) , depois teremos o jogo com o Corinthians (12 de junho, na Arena) e depois a parada maior ( Mundial de clubes, entre 14 de junho e 13 de julho ). Acho que poderemos treinar de verdade aí nessa parada. Penso que é aí que se reside o momento em que temos que transformar a produção da equipe como um todo — disse o treinador, que completou:

— Nas equipes que não vão ao Mundial acho que teremos mudanças significativas nessa parada, não só de jeito de jogar, de trabalho, mas também nos elencos, com a abertura de uma mini janela primeiro e depois uma janela maior. Acho que as equipes vão estar bem diferentes na segunda parte do campeonato e nós esperamos que o Grêmio esteja bem diferente.