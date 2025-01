Tiago Volpi se despede do Toluca e fala sobre negociação com o Grêmio: "É uma possibilidade"

Atleta de 34 anos deixa o Toluca após 108 jogos em duas temporadas e meia. Julio Cesar AGUILAR / AFP

Tiago Volpi está próximo do Grêmio. Nesta sexta-feira (24), em coletiva de imprensa no México, o goleiro comunicou sua saída do Toluca e afirmou que retornará ao Brasil.

Ao ser questionado sobre a negociação com o Tricolor, ele evitou falar sobre qualquer tipo de acerto, mas admitiu que "é uma possibilidade":

— Se eu disser não existe nada e depois assinar com o Grêmio vão me chamar de mentiroso (risos). Não quero que seja assim. Ainda não posso afirmar, mas é uma possibilidade. Tem coisas que ainda não posso dizer, mas não vou dizer que não tem nada, mas sim, foi uma das possibilidades que se abriu e por isso existem esses rumores.

Em seu comunicado inicial, o atleta de 34 anos alegou questões familiares como alguns dos motivos para rescindir com o Toluca.

— No final do ano passado eu e minha família tivemos uma grande perda. Minha esposa perdeu a mãe, o pai dela ficou sozinho no Brasil e estávamos com muita dificuldade de ficar aqui por causa de tudo que aconteceu. É difícil ele vir para o México por conta do visto. Em meio a tudo isso, estamos esperando um novo bebê — revelou Volpi, que ainda completou:

— Era urgente para mim se eu tivesse a chance de voltar ao Brasil. Sempre tentei guardar as coisas para mim, resolver as questões entre família e amigos mais próximos, mas desde que essa situação aconteceu comigo muitas coisas mudaram e resolvemos, em família, escolher ser mais próximos. Muitos acham que estou voltando ao meu país por questões financeiras, mas pelo contrário, o que estou fazendo é abrir mão de muitas coisas.

