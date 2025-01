Rodrigo Ely depende de liberação do DM e ainda é dúvida no Grêmio para encarar o Caxias

Rodrigo Ely sofreu uma pancada no tornozelo direito. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Rodrigo Ely ainda é dúvida no Grêmio para enfrentar o Caxias, no domingo (26), às 20h30min, na Arena. Após uma pancada no tornozelo direito, o zagueiro é monitorado pelo departamento médico.

Zero Hora apurou que o zagueiro ainda manifestou dores no local nesta sexta (24). Por isso, não treinou no gramado do CT Luiz Carvalho.

Ely não teve lesão óssea constatada, o que ameniza o quadro. No momento, é submetido a tratamento conservador para redução do inchaço e das dores.

Ainda assim, há chances de Ely ficar à disposição contra a equipe da Serra. No treino deste sábado (25), o jogador será reavaliado e a melhora ou não no quadro vai ser decisiva para a presença do jogador na partida.